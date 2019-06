Gabinete de autor: 'Chernobyl' según Juan Manuel de Prada

Juan Manuel de Prada nos plantea reflexionar sobre las trampas de la serie 'Chernobyl'. Critica en sus artículos que "las series son el nuevo libro de los que no leen". Y añade que su mayor crítica a la serie, es que él en una novela, película o serie, pide "personajes que le entiendan a comprender la complejidad humana y en 'Chernobyl' hay personajes acartonados".

Elisa Beni asegura que "las series se "toman demasiado 'en serio'", y que es una manera de estar a la última sin tener que leer.

Noelia Adánez asegura que 'Chernobyl' ha sido criticada por muchos sectores de la izquierda, pero que ella no ve el 'fenómeno series' de manera tan radical. Cree que ver series no es sinónimo de abandonar otras actividades culturales. Adánez nos resalta otras series como obras maestras: The Wire, Los Soprano, Mad Men... ¿Es rigurosa históricamente 'Chernobyl'? ¿Es injusta con los soviéticos? ¿Es una buena serie?

