Los “huesitos” seguirán fabricándose en España

Les hablo de huesitos porque no queda músculo ya en el partido que nos gobierna para hacer frente a un culebrón, que a diferencia de otros, no se resuelve con la atonía habitual de Rajoy ante el paso del tiempo. Mientras Bárcenas sigue contándole su verdad al juez Ruz, Floriano, el vicesecretario, se ha limitado hace hora y media a responder a la única pregunta que nadie le ha planteado: nos ha informado que el PSOE no tiene candidato ni programa y perdió estrepitosamente en las urnas. Como si tuviera alguna relación o no lo supiéramos.

En cuanto al presidente, acompañado por su homólogo polaco, ha dicho que El Estado no acepta chantajes y que lo importante para España es el programa de reformas y la estabilidad política. “No voy a consentir que ninguno de los dos sufra alteraciones. España es un país serio y yo quiero seguir contribuyendo a que eso siga siendo así”.