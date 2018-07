Araceli Manjón-Cabeza ‘La gente muere de cáncer de pulmón y no por fumar marihuana’

Tradicionalmente el debate sobre las drogas ha dividido a la sociedad en dos, los que estaban a favor de su legalización y los que no. En los últimos tiempos estas voces han cambiado y se posicionan a favor de la legalización, es el caso de Araceli Manjón-Cabeza. Ella es profesora de Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid y ha sido la número dos de Garzón en el Plan Nacional sobre Droga. Ha escrito un libro acerca de ello, ‘La solución’.

Explica en su libro que las drogas cada vez son más accesibles para los públicos, incluidos los menores. Cuenta la cantidad de muertes que se producen a lo largo de los años por este problema, el caso más claro es el de México con su problema de narcotráfico. Acerca de esto, explica que el tráfico de drogas es un negocio excepcional y que en algunos casos hay políticos detrás de este problema, ‘hay intereses que se oponen a acabar con el narcotráfico’. Ella se encuentra a favor de la legalización después de conocer desde cerca este tema, no se encuentra de acuerdo en que si se está criminalizado el consumo se consuma menos ‘sólo hay que ver que cada vez hay más drogas’. Cree que la química no tiene límites, por lo que, a pesar que muchas sustancias están confiscadas, otras muchas no lo están y se venden por Internet (no para consumo humano) y ‘son más peligrosas porque no se conocen sus efectos’.

Respecto a las drogas legales, como el tabaco, el alcohol o la cafeína, explica que sus efectos son conocidos y que son drogas que están socialmente aprobadas. Habla de un informe de Naciones Unidas en el que se explica que mueren más personas por culpa del alcohol y el tabaco que por el consumo de marihuana. Respecto al ‘club de los 27’, aquellos músicos que murieron por culpa de las drogas a esa edad, nos cuenta que murieron por culpa de drogas legales; a raíz de esto explica que la droga no es algo de jóvenes, sino de cualquier edad.

Acerca de la prohibición de las drogas, como en su momento fue la Ley Seca que luego se derogó, nos explica que, bajo su punto de vista, fue un error por todo lo que acarreó. El principio del narcotráfico fue en este momento, ya que acarreó la corrupción. El narcotráfico genera violencia, pero nos explica que hay ocasiones en la que esto beneficia al poder. Pone el caso de Estados Unidos, ya que si se legalizase la droga las cárceles se quedarían sin negocio, o empresas de armamento de Colombia; algo que está reconocido por el Gobierno de los Estados Unidos. También hablamos de la hoja de coca, que afirma que debería de dejar de considerarse como droga, y del caso de la corrupción en algunos países.