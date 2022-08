Viva Suecia: El grupo musical con letras para reflexionar

¿Qué tienen que ver un camarero, un empleado de banca, un analista químico y un transportista? No, no se trata de un chiste, aunque lo parezca. No es algo fabulado ni es una historia. Se trata de algo real. Estas 4 personas eran amigos, se encontraron un día especial; en la noche de navidad del año 2013. Y ahí, entre polvorones y alguna que otra bebida más, nació lo que tienen hoy; un grupo de música.

Casi 10 diez años después cantan frases como: “deberíamos decir más veces te deseo lo que te mereces” o “ya he aprendido a gritarme la edad al espejo” o también esta: “Que, por esta vez, la historia cargue con la memoria y además no le duela”.

Sus frases podrían llenar paredes o lucir en pancartas, pero lo mejor es que nos hagan pensar. Una de las mejores es un lema que también debería hacernos reflexionar: “no hemos aprendido nada”.

Los miembros del grupo son: Rafa Val, Alberto Cantúa, con los que hablamos en esta sección, Jess Fabric el bajista del grupo y Fernando Campillo batería del grupo.