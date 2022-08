Una persona y un personaje con un espectáculo con una mezcla de intensidad y ternura en 'Fuego Salvaje'

Nuestro invitado de hoy no es uno, son dos. Uno es algo desordenado, tiene un punto destructivo, pero tiene un ladito tierno y el otro parece un persona ordenada, alguien en quien se puede confiar… en definitiva “alguien normal”. Un binomio de personajes con el que hacerse las preguntas que siempre evitamos hacernos como por ejemplo, ¿Somos tan guapos como nos creemos? ¿Tan inteligentes como decimos ser?... El primero de los personajes se llama Wilburn el macarra que hace payasadas, además tiene el don de poseer a Víctor, el de la forma seria, es todo un espectáculo verlos juntos.

Víctor Ortiz es Wilbur y Wilbur es Víctor Ortiz, ambos presentan un espectáculo llamado Fuego Salvaje, en los Veranos de la Villa de Madrid, el próximo 10 y 11 de agosto. Y con ellos hablamos la sección "En Escena". Para Víctor-Wilburn ambos son "una especie de Yin Yang corporal y mental, siempre ha estado Wilbur pero de pequeño no le había puesto nombre o no le había puesto forma, siempre ha estado ahí si que es verdad que se ha ido fraguando con toda la serie de cosas que le pasa a uno en la vida, bien sea viendo películas, con algún cómico, con algún actor, claro tu vas absorbiendo evidentemente como todo el mundo, se fue fraguando hasta que empecé a trabajar como payaso en comedia y fue saliendo. No hubo un momento en el que pensé en hacer un personaje, simplemente fui soltando lastra e iba saliendo, empezó a tener una voz, una manera de andar, una postura corporal... es muy yo realmente, soy yo sin censura".

Esto empezó hace unos años, en 2014 fue el estreno y lo que tiene claro el entrevistado es que fuera del escenario Wilbur sale muchas veces, "normalmente sale cuando el tono de la conversación o en el momento X en el que esté salé. No es un personaje que me cueste hacer o que este muy distante a mi, realmente esta muy cerca de mí lo que pasa es que es muy intenso y cansa, si tengo que estar un día entero siendo Wilbur, ¡WOW!". Víctor conoce muy bien a Wilbur y afirma que "es un personaje y es muy tierno, desprende ternura, tiene algún brote bastante subido de vueltas, bastante motivado con un toque un poco macarra pero sobre todo desprende ternura y un mensaje sano lo llamo "los valores Wilbur" que es un poco fruta y verdura a puñados, miro bastante el tema deportivo, refleja valores sanos, una vida sana y saludable y luego tiene sus chistes, sus bromas y su manera de comportarse que es muy histriónica mezclada con un punto adorable y tierno".