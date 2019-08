'Housing First', el programa que da una solución definitiva a las personas sin hogar

Marisol García nos cuenta que el programa se realiza en España desde 2014 y que lo que hacen es intervenir para que las personas solucionen el problema de no tener un hogar, de forma definitiva, no de temporal como se hace con los albergues colectivos.

Esta empresa se financia por particulares, aunque el 90% de la financiación es pública. Nos explica que para que la gente colabore en mayor cantidad, hace falta más comunicación, "Cuando la gente conoce de verdad la situación de las personas sin hogar, se quitan los prejuicios y se rompen los estereotipos, para colaborar primero hace falta eso".

Rais aparte de tener un programa de vivienda, tiene programas de inserción social y también de incorporación a la vida laboral.

Alejandro, un beneficiario del programa Housing first, cuenta que él estuvo varios años en la calle, al principio estuvo en albergues y también en prisión. Cuenta que no todo el mundo conoce este tipo de programas y que también hay muchos que no quieren. "He recuperado mi ilusión, mi esperanza y a mi familia" concluye.