Se busca a un hombre que llene el frigorífico a una mujer

La primera de las historias y dudas que resuelve Lola de Tinder trata sobre una mujer que lleva dos años quedando esporádicamente con un tipo pero las últimas veces le nota un poco raro. Le ha preguntado varias veces si estaba conociendo a otra persona pero él se lo niega. Hace unos días fueron a la nueva casa del chico y la mujer vio que tenía un paquete de compresas y dos tipo de leche, esta le volvió a preguntar si estaba con otra chica y el se lo seguía negando, le dijo que tenía las compresas y la leche para cuando viniera su hermana de visita. Esta mujer pide consejos a Lola de Tinder para saber si está diciendo realmente la verdad. A lo que Lola responde "Está claro que en esa casa, no eres la única hembra. Y cuidado que estamos en agosto y ha comenzado la berrea del Rodríguez, la época de hombre aburrido y un poco blandengue, que aprovecha que se ha quedado de "Rodríguez" para llevar amigas a casa".

Otros de los mensajes que le dejan a Lola trata sobre un hombre que conoció a una chica muy educada que le dijo: “Oye, no te preocupes. Escucha. Lo único que estoy buscando es un hombre que me llene el frigorífico". Y pide ayuda a Lola de Tinder para que le busque a esa mujer el hombre que quiere. En este mensaje se abre debate sobre la preocupación que tienen algunos hombres, por si las mujeres que se les pueden acercar, lo hagan por un interés económico. A lo que Lola de Tinder responde con tono cómico " un hombre macho tiene que tener la capacidad de tener la nevera llena, porque si no, pierde un poco su prestigio. No vale ser solo muy alto, muy guapo, muy cachas y luego ser una carga económica para la pareja. Como te digo una cosa, te digo la otra. La mujer tiene que ser independiente pero si ese hombre no es suministrador y proveedor de la casa y no aporta, pierde toda la autoridad como macho. Para que haya amor, tiene que haber admiración." Llegando a la conclusión de que los dos deben aportar en la pareja, tanto en amor, como en llenar la nevera.

Y Lola de Tinder acaba con su consejo del día.