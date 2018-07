Matilde Asensi: ‘Soy rigurosa con la historia y glamurosa con mis libros’

Asensi presenta su libro ‘La conjura de Cortés’, donde Catalina Solís es una mujer travestida en hombre que, de aventura en aventura, repasa el Siglo de Oro Español, esta es la última entrega de esta serie. El argumento histórico que utiliza para ambientar su relato es real, la familia Cortés intentó separar la Nueva España y convertirlo en un reino independiente de España. Esto es lo que da título al libro, ‘pero hay muchas más cosas en él’.

Ambienta la novela en Yucatán ya que es una parte del territorio que se intentó hacer español, ‘hay que mirar bien cómo fueron las cosas, no todos nuestros antepasados fueron culpables de lo que ocurrió allí’. Matilde cuenta cómo fue la colonización de América, luego pasando por Sevilla y terminar por la zona norte americana que se colonizó; ‘de esta última época no se sabía nada y es lo que yo he querido contar’.

Para este libro no ha tenido que investigar mucho, algo que sí que tuvo que hacer en su anterior entrega ‘Venganza en Sevilla’. Para este libro ha recurrido a personas para informarse y no en el Archivo de Indias. Explica que cada escritor investiga y se documenta de una forma diferente, ella afirma ‘intento ser muy rigurosa históricamente y glamurosa con mis libros’.