Fósforos: ¿Se debería ser más restrictivo con el tabaco?

Australia ha aprobado una norma con la que todas las cajetillas de tabaco sean iguales y muestren imágenes sobre las consecuencias que tiene fumar. Además el Gobierno vasco pretende ahora prohibir fumar en los estadios y coches con niños. Los fósforos nos cuentan si han dejado ya de fumar o lo tienen en mente. ¿Qué te parecen este tipo de prohibiciones?, ¿Cree que no se debería fumar en el interior de los coches con menores?, ¿Se debería ser más restrictivo con el tabaco?

Cuéntanoslo en herreraenlaonda@ondacero.es o en el 91 426 25 99

Roberto cuenta que dejó de fumar un 23 de abril después de escuchar los pitidos de las doce de la noche trás La Brújula



Gema no fuma y critica la actitud de los fumadores 'cuando se encuentran con compañía porque no respetan la libertad de los no fumadores'

Maite es fumadora porque para ella 'es un placer'. Explica que a las fotos de las cajetillas de tabaco les da 'la vuelta para no mirarlas'

Rosa salió una noche y se fumó cuatro paquetes de tabaco 'al día siguiente no me encontraba mal pero nunca más tuve ganas de fumar'