Elena Valenciano: ‘No tenemos ninguna responsabilidad de la situación actual en España’

La Vicesecretaria Política Internacional y Cooperación del PSOE ha pasado por los micrófonos de Herrera en la onda donde ha acusado al Gobierno de no escuchar a la oposición ni al ciudadano y de responder a la oferta de política de colaboración de Rubalcaba con un decreto ley “insoportable para la sociedad española” . “Nosotros hemos casi forzado un acuerdo con el Gobierno para echar una mano con la UE y si Rubalcaba se vio con Rajoy fue para ayudar en Bruselas” comenta Valenciano que acusa al Gobierno de adoptar la mayoría de medidas sin hablar, ni dialogar. “La vicepresidenta dedicó diez segundos a hablar de las prestaciones de desempleo y eso es vivir en la soberbia, sin hablar y manifestando una falta de respeto total con el parlamento”.

Últimos ajustes de Rajoy

Sobre las medidas que ha adoptado el Gobierno, Valenciano cree que castigan duramente a los más vulnerables y por ese motivo el PSOE ha decidido acompañar “y no estar al frente” de las colectivos más vulnerables que se manifiesten porque “si ahora están mal, con estas medidas estarán mucho peor”. Valenciano no cree que el estar al lado de los débiles encrespe más la situación y señala al Gobierno como responsable de la situación actual afirmando que el PSOE no tiene ninguna responsabilidad desde el día que perdieron las elecciones.

Situación de las CCAA

Valenciano comenta la situación de las Comunidades Autónomas tras el último Consejo de Política Fiscal y Financiera. Cree que se le está exigiendo a las CCAA "lo que nosotros no somos capaces de cumplir y el margen que nosotros hemos conseguido en Bruselas no se lo damos a ellos. Las CCAA son ciudadanos y ciudadanas. Las CCAA se gasta el dinero en educación, sanidad, servicios sociales y asfixiarlas es asfixiar a la educación, sanidad y los servicios sociales".