Editorial de Carlos Herrera:"Impedir el desahucio no puede significar el premio al impago"

Carlos Herrera comienza su editorial preguntándose "¿qué hay dentro de una persona que se suicida?" y analiza el problema social de los desahucios "siempre se ha desahuciado a personas que no han pagado pero las cosas iban bien, ahora que las cosas van mal, estamos ante un problema social que obliga a los poderes públicos a cambiar en algo el articulado de las cosas". Y añade que "impedir que nadie sea desahuciado no puede significar el premio al impago"

Carlos Herrerra advierte además de que "no contemplar que endeudarse conlleva responsabilidades lleva a dañar la imagen jurídica de un país" y explica que se ha llegado a esta situación "porque en España todos queremos ser propietarios" y que los bancos dieran "crédito a tutiplén nos hizo creer que éramos ricos", "Esto era estupendo pero estalló la burbuja"

¿Qué soluciones poner en prácitca sin caer en la demagogia?

Carlos Herrera explica que el Gobierno y la oposición trabajan para buscar una solcuión a este problema pero señala que hay que tener en cuenta que a los bancos no les interesa quedarse con las casas, por eso algunas entidades intentan refinanciarlas. Concluye que el problema de fondo "no es más que uno se comprometió a pagar y no puede y el otro quiere cobrar" y advierte de que si se cambia ley hipotecaria un banco no dará una hipoteca a nadie. El gobierno y la oposición debe organizarse para buscar soluciones sin premiar el impago, termina.