Diego Arjona ‘Lo bueno del cine es que hay donde elegir’

Diego Arjona quiere reivindicar el cine de hace un par de décadas, ‘el actual es muy flojito y no se ve nada’. Para Diego el cine actual hace que el espectador no se entere de lo que pasa en la pantalla, es amante de los clásicos americanos.

Actores como Stallone o Van Damme son dos a los que considera grandes del cine. Tuvo contacto con Van Damme, ‘el primer día que llegué a Madrid me lo encontré’. Diez años después su hijo ha escrito el prólogo del libro, ‘ahora espero que me deje dirigirle’. Defiende el cine de acción como un género más, y dice que hay películas buenas y otras que no ‘como en todo’; ‘lo bueno del cine es que hay donde elegir’.

Quiere que la gente aprenda a distinguir entre el personaje y la persona, ya que en muchas ocasiones se atribuyen malas críticas a actores por sus personajes. Respecto a la música de las películas, su banda sonora, cree que es casi tan importante como la película.