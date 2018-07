Daniel Portero : ‘La acción de Garitano es una manera de hacer buenos gestos de cara un posible proceso de ilegalización de Bildu’

El diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano, ha acudido este miércoles por primera vez a una concentración en memoria del empresario Joxe Mari Korta asesinado por la banda hace 12 años. El presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, Daniel Portero, cree que es una forma de lavar la cara ante un posible proceso de ilegalización de Bildu. Y añade que no cree que esta tarde Martín Garitano asista al homenaje de Francisco Casanovas “porque le es más cómodo estar al lado de un homenaje de un nacionalista que a un homenaje de una víctima no vinculada al nacionalismo”.

Informe Dignidad y Justicia

Explica en Herrera en la onda que desde la asociación presentaron el pasado mes de julio ante la fiscalía una recopilación de datos sobre Bildu que sobrepasan el centenar de incumplimientos de la última sentencia del tribunal constitucional sobre la legalización de Sortu. “Desde el Constitucional buscan una actitud, la reiteración de actos y una conducta típica por la repetición de diferentes actos. Se habló de cinco comportamientos, entre otros comparación de víctimas del terrorismo con muertos de ETA o la no condena del terrorismo. Y tenemos que recordar que Martín Garitano comparó a las víctimas de ETA con los terroristas muertos en enfrentamientos policiales y lo ha hecho en una decena de ocasiones y esto es una reiteración delictiva que puede facilitar la ilegalización de Bildu además de un verano donde en los pueblos donde gobierna Bildu se están realizando homenajes a los presos de ETA”. Añade que estas actitudes solo hacen que sumar indicios que no se pueden ver compensados con una “supuesta buena acción de asistir a un homenaje como hizo Martin Garitano ayer. Lo justo es demostrar que Bildu y Sortu son herencia de Batasuna”.

Uribechevarria Bolinaga inicia una huelga de hambre en el hospital

Jesús María Uribechevarría Bolinaga, condenado por el secuestro Jose Antonio Ortega Lara durante 532 días, y actualmente enfermo de cáncer en fase terminal, ha iniciado hoy una huelga de hambre en el hospital donde se encuentra ingresado pidiendo un trato digno. Daniel Portero cree que “fue un hombre que no tuvo ningún tipo de piedad en el secuestro de Ortega Lara. No ha colaborado con la justicia, y no ha tenido piedad y por mucho que estén enfermos y se les aplique la doctrina parot, cualquier acto a favor de ellos es delictivo y estoy de acuerdo con el delegado del gobierno del PP en el País Vasco que no merece ningún trato de favor”.