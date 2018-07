Crispación política

IMAGEN DE ESPAÑA EN EL MUNDO; Fernando: Los que nos pasamos la vida fuera de España nos damos cuenta del daño brutal que hace a España declaraciones irresponsables como las de TOMAS GOMEZ en Madrid o las del Consejero Catalan de Interior. No podría recoger los comentarios que se oyen en Europa y en el mundo sobre nuestra inmadurez profunda y falta de responsabilidad. No hay quien no se pregunte que haríamos con el dinero de una ayuda.

En el Financial Times hace unos días decía un cronista “No hay matrimonio que persista, tan solo haciendo ilegal el divorcio” refiriéndose a Cataluña. Necesitamos políticos con altura de miras. Mas que el rescate.

DECLARACIONES DE TOMÁS GÓMEZ:

SERGIO: sobre robar infancias y demás, Que sepa que aquí robar roba todo el que puede, quiere y le dejan. Que le pregunte a su amigo y concejal del ayuntamiento de Madrid por el PSOE, Sr. Diego Cruz Torrijos, por las denuncias que tiene interpuestas por una "presunta" estafa de una cooperativa de pisos en Talamanca del Jarama, a ver si es verdad y si ellos no roban a nadie, que me devuelva los 42.000 € que me debe desde el año 2008.

JAVIER: Tomás Gómez, será posiblemente el hombre que mas votos ha dado al partido popular en los últimos años, y no quiere perder ese privilegio, de todas formas, fue patetico ver su cara despues de la frase soltada en el parlamento madrileño, era una mezcla de vergüenza propia y a la vez de ahí queda eso.

SOBRE LOS MOSSOS

ANTONIO: Este señor Puch ¿Piensa que la Institucion que manda como Conseller es una suerte de Guardia Pretoriana con la funcion de proteger e imponer las ideas del President de turno? . ¿ No son una institucion que ha destacado por la defensa de la LEGALIDAD o su Conseller se reserva el derecho de decidir cual es la legalidad que a le conviene?

HUELGA DE LA EDUCACIÓN

MARÍA: a mi hija le han subido el comedor de 4,50 a 6,50 euros de un plumazo, y se han cargado las clases de logopeda y apoyo. El mayor, que tendría que comenzar la universidad el próximo año, no sé si voy a poder matricularlo por las elevadas tasas. Creo que lo del fracaso escolar se tendría que mirar en la casa de cada uno mas que en la escuela, ¿creen que esto no son motivos suficientes para salir a la calle?

INMA: Curioso que preocupe ahora lo de los niños de 7 años en las manifestaciones y alguno se pregunte quién les hace las pancartas. Cuando se manifiestan con sus papás contra el aborto y llevan pancartas Pro-vida a nadie parece preocuparles nada de eso.

TERESA: he escuchado que España está a la cola en los índices del fracaso escolar. Creo que es más porque en el resto de Europa la conciliación laboral con la vida familiar es de mas calidad y eso se nota también en la educación. En España son famosas las interminables horas laborales para llegar a fín de mes y es normal una falta de atención hacia los hijos.

ELECCIONES REGIONALES

ANGEL: Para mí que Feijoo gane por mayoría absoluta en Galicia, que es la Andalucía del PP, no es una señal de que la gente esté conforme con la política del gobierno. En una comunidad con una oposición inexistente, feudo por excelencia de la derecha, con famosos caciques que tienen en nómina a mucha gente, lo raro sería lo contrarío. Un buen termómetro sería si hoy si hubiera elecciones en Madrid o en Valencia.

Antonio: El mayor problema de Galicia y de su gente es el PARO. Ni una sola pregunta sobre el paro.Ni un solo segundo para hablar del drama, casi tragedia de casi 300.000 gallegos que están en el paro, que quieren trabajar y no pueden.

ENMANUEL:

JOSE MIGUEL: Cuando se presentó la película, me pillo la mili en Lérida y la ponían en un cine que echaba las películas de tipo "s" a última sesión, le pedí permiso a un oficial y los galones prestados a un cabo primero y así pude asistir al cine, luego un taxi para esquivar a los "calimeros" es decir la policía militar y para el cuartel, al rojo vivo.