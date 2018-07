Bankia y el supuesto rescate

RESCATES

JUAN ANTONIO: ¿Qué diferencia puede haber entre que sea Europa o España quien rescate a BANKIA?

Emilio: Vamos a ver soñadores: ¿Como vamos a creer en un estado Europeo, en el que todos van a luchar por lo mismo, italianos, franceses, alemanes, si en España, con cuatro gatos no somos capaces de ponernos de acuerdo en nada? ¿Aquí no somos capaces de dar la imagen de un estado unitario y lo va a hacer Europa?

BANKIA:

EUGENIO: Soy prejubilado reciente de Bankia, durante estos últimos años, he visto y sufrido la caradura de los sindicalistas liberados y no liberados, acuden por las oficinas, por asuntos sindicales, precisamente los dias de mas carga de trabajo generalmente los jueves, dejan sus puestos de trabajo con el consiguiente desencanto de "sus compañeros", sus visitas se resumen en hacer la ruta de la caña y en la mayoria de los casos con los Jefes, y al resto comentarnos que ¿que tal vais? que la cosa esta muy mal, etc. etc. este es el repertorio de TODOS los sindicatos. En esta localidad estoy hablando de Valdepeñas, los liberados tienen un apartamento en el que se reunen entre 2 y 3 liberados, sin control de horarios, cuando se les avería o necesitan cualquier medio electrónico, tienen preferencia en la atención con respecto al resto de los compañeros que trabajamos, sueldos y dietas asombrosas. En definitiva hoy uno de los mejores y menos estresante de los puestos en Bankia es "Sindicalista principalmente liberado".

SECCIÓN CALLEJA

Clara: Señor Calleja. ¿Por qué tengo la continua impresión de que usted desea que el Gobierno fracase y nos rescaten?

JAVIER: La credibilidad de un país no se cambia en 5 meses, sobre todo después de como dejaron los anteriores el patio. Cuando acabe la legislatura hablamos, y decidiremos de nuevo el voto, pero los milagros no existen, y menos en 5 meses. En economía nadie acierta en lo que pasará en el futuro, pero lo que si que está claro, es que por donde ibamos, ibamos al pozo. Así que probemos con Rajoy, pero dándole su legislatura, que eso es lo que le hemos dado los españoles con el voto.

ASUNTO ERES

JOSE MIGUEL: estaba claro que la comisión de investigación, con el beneplácito de izquierda unida, iba a ser un engañabobos. ¿cómo es posible que se diga que no es necesario que declaren ni chaves ni griñán siendo ambos las cabezas visibles de mayor responsabilidad en el asunto? es de vergüenza, así nos va.

MÁS ASUNTOS

JUAN: ¿Qué pasa con los pescadores españoles y las patrulleras del Peñón? ¿Ya se ha arreglado todo o es que las patrulleras se han ido a la parada naval del Tamésis con la Reina de Inglaterra? Podían haber seguido de fiesta unos decenios más.