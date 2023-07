Vacaciones en Isla Mauricio, playas y naturaleza

Un país diferente a todos los demás, porque, aunque las costas son bellísimas, casi una sucesión ininterrumpida de playas de blanca arena de coral protegidas en su mayor parte por el arrecife, también tiene bellezas en el interior, algunas montañas y tiene mucha gente, mucha vida popular. Es un país muy poblado, tiene el mismo tamaño que Guipúzcoa, la mitad de la isla de Palma y 1.266.000 habitantes, por eso es precioso para recorrerlo, tiene vida popular, además, la mayoría de la gente vive en las ciudades, en Port Louis, en Curepipe, en Gran Bassin y el resto está menos poblado, con muchos pueblitos agrícolas, encantadores y con una gente maravillosa, porque la sonrisa del Índico está aquí en Isla Mauricio, no sólo en Bali, donde todo el mundo sonríe y saluda cuando se cruza contigo en cualquier parte.

Es un caso raro porque aquí los colonos eran franceses que dominaban al resto de la población hasta que los ingleses tomaron la isla para proteger su ruta a la India. Los ingleses no querían la isla así que blancos, negros, árabes, todos los que estaban viviendo en la isla se convirtieron en iguales bajo dominio británico y desde entonces se llevan bien, además, luego llegaron los indios de la India y se hicieron con la mayoría de la población, así que aquí todos iguales, como la mayoría es de etnia india dominan, ganan las elecciones, pero también hay chinos y malgaches, así que esto es multiétnico y multireligioso de verdad.

Las aguas de Isla Mauricio | Pexels - Dominik Ruhl

Aquí todos conviven en paz y están orgullosos de ello

Para los viajeros activos es precioso, porque hay mucho de interés en poco espacio, de manera que puedes ver mucho sin gastar mucho tiempo, sitios como las Colinas de siete colores, de arenas volcánicas que te dejan boquiabierto, tienen uno de los mejores jardines botánicos del mundo, el Jardín de Pamplemousses, con un estanque lleno de victoria regia del Amazonas que también es asombroso, tiene cascadas altísimas en Chamarel, y cráteres volcánicos como el Trou des Cerfs, imponentes, navegación en veleros y motoras dentro y fuera del arrecife, submarinismo, y un sitio único como es la Ile des Cerfs, para irse a pasar el día en una isla sin construcción alguna.

Una isla que está completamente recuperada y de hecho, muchos españoles van a poder comprobarlo durante este verano porque tenemos la suerte de contar con un vuelo chárter directo desde Madrid hasta Isla Mauricio durante este verano, hasta el 25 de septiembre, operado por Iberostar, que hace que podamos venir a isla Mauricio en un viaje relativamente rápido que dura cerca de 11 horas, pero que sirve para trasladarnos directamente de nuestro lugar de trabajo a un verdadero paraíso en el Índico. Y la existencia del vuelo chárter quiere decir que un turoperador como Travel Plan propone ofertas muy interesantes para pasar una semana en Isla Mauricio en hoteles estupendos especialmente de 3 cadenas que son 3 verdaderos buques insignia de la hostelería mauriciana que es una de las mejores del mundo. Aquí están los hoteles del grupo Constance, el Belle Mare Plage, por ejemplo, o del grupo Beachcomber, que tiene ese precioso hotel Dinarobin al pie del mítico peñón de la Morne Brabant, o los del grupo Sun Resorts Mauricio, como el Long Beach Mauritius. En el avión encuentras viajeros que van para practicar kitesurf y es que las actividades son la gran estrella para venir a Isla Mauricio, lo de nadar con delfines está garantizado prácticamente, pero también puedes nadar con tortugas, bañarte en la Isla de los Ciervos también es fantástico. Puedes hacer un recorrido en 4x4 por el Valle de Ferney, o navegar hasta la Isla aux Aigrettes, o realizar un crucero en catamarán por el lagoon entre el arrecife y la costa, o visitar templos hindúes. O algo único, como contemplar desde un helicóptero la doble catarata marina al pie del peñón de la Moorne Brabant. La verdad es que las experiencias no faltan, los hoteles son magníficos y la gente estupenda, y hay una seguridad absoluta…

Los fondos marinos de Isla Mauricio | Pexels - Francesco Ungaro

Un destino de calidad y de grandes experiencias

El turismo de Isla Mauricio es de calidad, calidad y calidad, en el que no hay nada que temer y no permiten edificios por encima de la altura de los cocoteros, fueron de los primeros en prohibirlo y no quieren muchos turistas, quieren viajeros selectos que busquen calidad, un destino ideal para viajes en pareja, para viajes de novios, para viajes de verdad de descanso y de aislamiento del mundanal ruido, hoteles de ambiente europeo, esto está lleno de alemanes, de británicos, de italianos, de franceses, y muchos españoles. Ahora es también un buen destino de golf, con campos impecables. Es un destino de excelencia y son muy inteligentes los mauricianos, si vuelas más de diez horas desde Europa no puede ser para encontrar lo mismo que a tres o a cuatro, esto es fabuloso y la calidad que ofrecen es casi insuperable... Y no puedo dejar pasar el tema de la calidad gastronómica, aquí se come muy bien por varios motivos, primero porque son una verdadera cocina de fusión, de Europa, de África y de Oriente, y tiene mucha población china y sobre todo de la India.

Los pescados son maravillosos, pero los curris, los caris, también. Hay buena comida callejera, preparaciones a la vista de los clientes y nadie debería dejar de darse un paseo por el mercado de Port Louis que es la capital y tiene un animadísimo mercado en el centro donde venden carne de caza, jabalí, venado, pescado de todos los colores y un sinfín de frutas tropicales, la piña es estupenda y todo lo que tiene que ver con la caña de azúcar que es la imagen más común cuando recorres el país. Y quizá muchos viajeros no esperen encontrar templos hinduistas que están por todas partes, sobre todo en lugares muy bonitos de la costa y en el lago de Grand Bassin, en el interior, que dicen que está conectado con el Ganges.

Atardecer en la playa | Pexels - Asad Photo

Grandes sensaciones, grandes historias y mucha tranquilidad en Isla Mauricio.