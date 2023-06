Cuba, la tentación del Caribe a buenos precios

No tengo duda de que Cuba es una joya para los viajeros, no sólo para los turistas que van a bañarse y a disfrutar de los hoteles estupendos que tienen allí muchas compañías españolas, es que, además, es una isla bellísima, llena de vida y de cultura, que siempre acoge bien a los españoles, que aprecian especialmente la cercanía y la simpatía de los cubanos. Siempre es un placer hablar de Cuba, que ofrece un viaje diferente al resto de los que se pueden hacer a los países americanos. Todo el que va a Cuba dice que su gente es maravillosa, con la que los españoles establecemos una relación muy buena, cercana, no sólo porque hablemos la misma lengua, es porque hay una curiosidad mutua y un diálogo casi permanente con la gente. Y eso da al viaje a Cuba una profundidad muy difícil de alcanzar en cualquier otro país del mundo.

Cubanos cantando | Pexels - Dimitri Dim

La gente va a Cuba en busca de playas estupendas y lujos a precios asequibles

Porque hay una muy buena oferta de viajes organizados a hoteles de calidad en buenas playas con precios muy ajustados. Sin duda, son los turoperadores los que llevan más turistas a la isla, pero también es verdad que los vuelos directos abren un puente por el que se puede cruzar el Atlántico para conocer Cuba de otras maneras más interesantes. Quien quiera ir a Cuba debe escoger su propia fórmula. Muchos escogen la experiencia de disfrutar de la convivencia con las gentes de La Habana, una ciudad vibrante y divertida, hermosísima y con una cantidad de patrimonio descomunal. Puedes buscar un vuelo y alojamiento en la capital y moverte a tu aire, sin muchas obligaciones, disfrutando de la gente y de la música. Otros van a la playa y pueden comprar un paquete turístico de todo incluido y gozar de las estupendas playas que tienen su emblema en Varadero, pero otras muchas localizaciones junto a preciosos arrecifes de coral que invitan a disfrutar de los paisajes submarinos. Pero yo creo que otra opción que vale la pena es recorrer la isla todo lo posible, porque es enorme, un territorio de casi mil kilómetros de largo, muy alargada, por eso se conoce como el gran lagarto, en la que hay una barbaridad de lugares de interés por descubrir.

Imprescindible es la ciudad de La Habana, puerta de Cuba y una ciudad maravillosa

De La Habana voy a destacar tres cosas importantes. La primera que es una de las ciudades coloniales más bellas de América. Su patrimonio es abrumador, con una espléndida arquitectura militar en la fortificación del puerto, al que llegaban las riquezas recogidas por los españoles en toda América para iniciar el viaje hacia España. Con un casco histórico repleto de templos y palacios como el de los Gobernadores y con estupendos edificios del siglo XIX y principios del XX. Muchos barrios están repletos de encantadoras casitas unifamiliares de estilo neoclásico, que llevaron al escritor Alejo Carpentier a llamarla, en el título de una de sus novelas, La ciudad de las columnas.

Muy recomendable si vas a ir a La Habana. A esto hay que sumar la memoria de Hemingway en locales de diversión como La Bodeguita y el Floridita. Dicen que el escritor dijo "Mi daiquirí en el Floridita, mi mojito en La Bodeguita", que creo que no era cierta, pero desde luego tomaba más de un daiquirí en el Floridita, que aún guarda su memoria. Lo segundo que hay que destacar es que es una ciudad viva, en la que la gente vive en la calle porque es su carácter, no porque no tengan casa, son extrovertidos y hacen un espectáculo de su convivencia. Y lo tercero es que es una ciudad segura, en Cuba no hay delincuencia y eso quiere decir que puedes andar sólo de madrugada por las calles sin miedo. Los viajeros dicen que les gusta Cuba porque la gente es simpática, pero detrás de eso está la sensación de no temer un asalto ni un atraco, algo excepcional en América. Puedes ir a bailar, a oír música, a tomar ron a casa de cualquiera sin temor y por eso nos sentimos bien allí.

Centro de La Habana | Pexels - Alex Azabache

A la gente le gusta más la vida callejera en La Habana que sus monumentos

Quizá sea más excepcional y placentero, porque además los precios son asequibles, y es muy agradable, comer y beber bien por poco dinero y poder invitar, así es fácil encontrar amigos en todos sitios y La Habana no es una excepción, es un modelo. Pero a mí me gustaría animar a los que vayan a Cuba a no perderse nada del país. Por lo menos descubrir una maravilla natural como es el Valle de Viñales, a tres horas al este de La Habana, con sus mogotes, unos grandes monolitos naturales de piedra y los cultivos del espléndido tabaco cubano. Luego hay que recomendar el grupo de ciudades que está relativamente cerca de La Habana, hacia el oeste, como Trinidad, que es única, con sus bellas casas coloniales de una o dos plantas, con techos de teja y grandes rejas en las ventanas y con patios llenos de vegetación. También Cienfuegos es preciosa, con muchas casas de principios del siglo pasado y Varadero que guarda alguna memoria de cuando se puso de moda en los años 50 por sus playas y ahora es el destino turístico más popular de Cuba.

Los viajeros se suelen perder otros lugares muy interesantes como la ciudad de Santiago de Cuba, en el oriente, menos explotada turísticamente y que es una ciudad tranquila y hermosa en su centro histórico, menos cosmopolita que La Habana, más íntima también en el centro, en las plazas y casas coloniales, en el Parque Céspedes, en la catedral y en el Ayuntamiento, con casas históricas que recuerdan los tiempos coloniales y en la calle Aguilera que va hasta la plaza de Marte. Es un placer sentarse en las plazas de Santiago, que me recuerdan a las de Cádiz o a las de Canarias. Y también es una ciudad muy animada, no hay nada como ir por la noche al parque Céspedes y pasear por la calle Heredia, sobre todo si es fin de semana, encontrar la Casa de la Trova y meterse en ella a escuchar la música que hacen para ellos, o ir al Tropicana Santiago, que tomó el relevo como principal cabaré de Santiago, un precioso sitio como San Pedro del Mar, con sus vistas sobre la bahía. Y dos visitas muy recomendables, una es al museo Bacardí, dedicado al inmejorable ron cubano y otra es al Museo de la Clandestinidad con la memoria del derrocamiento de Batista por la gente que siguió a Fidel Castro y marcó la historia de la segunda mitad del siglo XX.

Naturaleza en Cuba | Pexels - Pixbay

A parte de La Habana, de Santiago, del Valle de Viñales, queda mucha Cuba por recorrer

Y de todo tipo, porque yo recomiendo también llegar hasta Baracoa, casi en el extremo este de la isla. Es el puro Caribe casi intacto desde tiempos de los piratas, encantador, con una vegetación exuberante y pequeñas playas deliciosas. El país es tan amplio y variado que no hay manera de conocerlo ni siquiera en dos semanas. Hay que ir poco a poco y hay que volver. Porque Cuba tiene varios lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En primer lugar, el casco viejo de La Habana y las fortificaciones, pero también están en la lista Trinidad y Valle de los Ingenios. La ciudad de Trinidad parece detenida en el siglo XVII o XVIII, con sus casas coloniales de colores pastel. Paseando por sus calles, parece que te hubieras vuelto al tiempo en que los ingenios azucareros estaban en pleno funcionamiento con los esclavos negros llegados de África, cuyos descendientes están plenamente integrados y protagonizan la cultura cubana. También es Patrimonio de la Humanidad el Castillo de San Pedro de la Roca en Santiago de Cuba, el Valle de Viñales y el Parque Nacional del Desembarco del Granma, con sus terrazas marinas emergidas, a los que se han unido en este siglo el Paisaje arqueológico de las primeras plantaciones de café en el sudeste de Cuba, los centros históricos de Cienfuegos y de Camagüey y el Parque Nacional Alejandro de Humboldt y no hemos dicho nada de Holguín, con el mayor yacimiento arqueológico de las Antillas y otros lugares maravillosos que nos esperan en Cuba.

Muchas cosas que podrán disfrutar quienes se decidan a volar sobre el Atlántico y aterrizar en Cuba y llena de maravillas cerca de sus estupendas playas.