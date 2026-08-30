Antalya: playas, historia y el Viaje Azul por la costa mediterránea de Turquía

«Antalya es una ciudad histórica maravillosa», sentencia Enrique Domínguez Uceta. Su costa, con playas y calas de aguas turquesas, combina con hoteles y un importante patrimonio histórico. La ciudad se encuentra a mitad de distancia entre las islas de Rodas y de Chipre y es también la puerta de entrada a algunas maravillas de la Antigüedad.

Calas de Antalya | Unsplash

Kaleiçi, el corazón histórico de Antalya

La ciudad es conocida como la perla de la Rivera Turca y se sitúa entre los montes Tauro y el Mediterráneo. Su corazón histórico es Kaleiçi, la parte antigua de Antalya, con calles empedradas, casonas otomanas de madera y piedra, bazares, cafés y hoteles boutique. Entre sus lugares destacados están la Puerta de Adriano, un arco de triunfo romano, y la Torre Hidirlik, una estructura romana que sirvió como faro y fortaleza. También sobresalen las Cascadas Düden, con una caída de agua de 40 metros junto al distrito de Lara. El Museo Arqueológico de Antalya reúne estatuas romanas, sarcófagos y artefactos de las antiguas regiones de Panfilia y Licia. Para completar la visita, están las playas de Konyaaltı y Lara, además del teatro de Aspendos y la antigua ciudad de Perge.

Antalya también permite un viaje patrimonial | Unsplash

El Viaje Azul por la costa de Antalya

La recomendación de Enrique Domínguez Uceta es navegar por las aguas turquesas del oeste de Antalya. «Para mí, es una de las rutas náuticas más bellas de todo el Mediterráneo», explica. La propuesta es alquilar una goleta tradicional con tripulación y realizar el Mavi Yolculuk, el «Viaje Azul». La ruta permite visitar lugares como Kas, Kalkan y Simena, entre islas con calas vírgenes, acantilados con grutas y restos arqueológicos. Desde Çayağzi, en Demre, la antigua Myra, se puede embarcar hacia el archipiélago de Kekova, descrito por Uceta como «la joya de esta costa».

Antalya | Unsplash

Kekova y los restos sumergidos de Simena

En las aguas de Kekova pueden contemplarse los restos sumergidos de la antigua ciudad de Simena, hundida tras un terremoto hace diecinueve siglos. El archipiélago ofrece también rincones para fondear y bañarse en total soledad. El puerto de referencia es Üçağız, un pequeño pueblo con restaurantes junto al muelle. Allí, explica Enrique, se puede tomar pescado fresco mientras se contemplan los barcos sobre unas aguas de gran transparencia.

Escucha el audio completo de este viaje a Antalya de Enrique Domínguez Uceta en Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, presentado por Lorena Pérez Mansillas en su edición estival.