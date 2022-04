FEDE lanza la campaña “Investigación y Diabetes 365”, para visibilizar la labor científica

Desde que se descubriera la insulina hace ya algo más de cien años, la investigación en diabetes no se ha frenado, y cada día son más los avances que se hacen en torno a la patología, algo que no sería posible de no ser por la ciencia y por los profesionales que se esfuerzan cada día por mejorar las condiciones y la calidad de vida de las personas con diabetes, hasta que se encuentre su cura definitiva.

Es por esto que la Federación Española de Diabetes (FEDE) , con el apoyo de Novo Nordisk, Lilly y Sanofi , lanza la campaña “Investigación y Diabetes 365”, cuyo objetivo es apoyar, impulsar y dar visibilidad a la actividad investigadora y científica que, en torno a la diabetes, se lleva a cabo.

De entrada, se lanzará un primer vídeo en el que se explica la investigación que actualmente tiene en marcha en diabetes, el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (CABIMER).

Para poner en valor la labor científica que se desarrolla en España, tanto en diabetes tipo 1 como en diabetes tipo 2, con la campaña “Investigación y Diabetes 365” FEDE dará cobertura a los últimos avances en la patología, mediante una serie de vídeos protagonizados por expertos y científicos, que explicarán las investigaciones que están liderando en estos momentos en España.

Así lo asegura Cristóbal Morales , endocrinólogo del Hospital Virgen Macarena de Sevilla y del Hospital Vithas de Sevilla, además de coordinador de la campaña: