Los dermatólogos advierten que bronceado no es sinónimo de salud

La exposición continuada al sol y las quemaduras solares deben evitarse al ser uno de los principales factores de riesgo en el desarrollo de cáncer de piel, especialmente del tipo melanoma. Así lo afirma, la doctora Carmen Vázquez Bayo, miembro del Servicio de Dermatología del Hospital Quirónsalud Huelva, quién explica que ‘las altas temperaturas y el aumento de la radiación solar deben obligarnos a dar a nuestra piel un cuidado extra frente al sol. La especialista insiste en que ‘cada vez existe más conciencia por cuidar la piel, pero aún queda mucho camino hasta que la población entienda que el bronceado no es sinónimo de salud, ni debería serlo de belleza’.

Este riesgo se acentúa en personas de fototipos bajos (piel clara, pelo rubio, presencia de pecas, facilidad para quemarse y dificultad para broncearse), en personas con antecedentes personales y familiares de cáncer de piel, así como en personas con más de 50 lunares. Además, añade la especialista ‘el sol acelera el envejecimiento natural de nuestra piel provocando manchas y arrugas prematuras’. Existen diversos medios para protegernos frente al sol, y debemos combinarlos para obtener una protección solar completa. El uso de cremas fotoprotectoras con al menos un filtro de 30 FPS (factor de protección solar) es fundamental. Igualmente importante, señala la especialista ‘aplicar una cantidad suficiente por toda la superficie corporal media hora antes de la exposición al sol y recordar reaplicarla cada 2 horas y tras el baño’.

Esta protección se completará con el uso de ropa convencional o con protección ultravioleta, así como los sombreros, las gafas de sol y las sombrillas. Todos estos medios, apunta la doctora ‘son importantes, pero a pesar de usarlos no debemos alargar la exposición al sol durante las 12 y 17 horas ya que es cuando los índices de radiación ultravioleta son más altos’.

Además Vázquez aclara que ‘los pacientes que los tomen deben protegerse bien del sol con las medidas antes mencionadas ya que el riesgo de sufrir quemaduras solares aumenta, al igual que los pacientes que se encuentren bajo tratamiento hormonalanticonceptivo los cuáles deben protegerse frente a las manchas’ resalta la doctora.

Finalmente, en relación al uso de gel hidroalcohólico durante la exposición solar, la dermatóloga afirma que ‘este producto no es fototóxico, es decir que no provoca quemaduras en la piel, pero sí es irritante por su alto contenido en alcohol – especialmente en personas con la piel sensible y tendencia a los eccemas – por lo que la recomendación a seguir es sustituir su uso por agua y jabón, y si no es posible, evitar usarlo en exceso y justo antes de la exposición al sol.