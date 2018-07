Alberto de Rosa en Harvard

Tenía que llegar el que nos estudiaran en la catedral americana de Harvard para copiarnos, si cabe, un modelo pilotado por Alberto de Rosa conocido como el “Modelo Alzira”. Ya saben control público, financiación pública, propiedad pública y prestación privada. Es decir una adjudicación durante un periodo preestablecido a una empresa concesionaria que se compromete a la buena marcha y gestión del servicio público.

El Consejero Delegado de Ribera Salud, Alberto de Rosa estuvo en la sede de la escuela de negocios en Boston, Massachusetts para asistir a la presentación del caso que realizó el profesor Kevin Alan Schulman. Tras la exposición del profesor, se mantuvo un debate sobre las claves de este modelo y su aportación de valor al sistema público de salud. Según esta metodología de enseñanza, todos los alumnos tienen que participar, opinar sobre qué se debería hacer en el caso en cuestión y discutir todos los ángulos del problema. Es lo que llaman ‘Learning by doing’ y la esencia es analizar lo que sucede en el presente.

En esta ocasión, la coordinadora de este estudio ha sido Regina Herzlinger, profesora del Máster in Business Administration (MBA) y miembro honorario del American College of Physician Executives and Managed Healthcare, quién la nombró una de las diez pensadoras más influyentes del ámbito sanitario.

Para seleccionar los casos prácticos a estudiar, Harvard Bussines School (HBS) dispone de una red de centros de investigación por todo el mundo con expertos sobre el terreno que identifican las compañías que consideran interesante diseccionar. En el caso de España han sido ya estudiadas compañías líderes como Mercadona, Inditex, Mango, Teléfonica o Chupa Chups.

Además de esta larga relación de partenariado, el debate se centró en el reto de construir un nuevo posicionamiento y relación entre los stakeholders (grupos de interés): atención primaria y especializada, el domicilio, el sector social y la comunidad (asociaciones de pacientes, colegios, ayuntamientos…) y su implicación en el estado de salud de la población impulsado por un modelo de financiación capitativo pionero en Europa. Por último, un tercer aspecto que subrayaron fue la importancia de estar a la vanguardia tecnológica, en un sector con un fuerte peso de la I+D y de la innovación.

Los tres puntos que más destacaron los alumnos y docentes sobre el modelo de colaboración público privado fueron, por un lado, la relación a largo plazo que establece una empresa y la Administración para prestar los mejores servicios públicos a menos coste ya que se trata de un modelo financiero muy particular, con una baja rentabilidad y un contrato a largo plazo. Según se puso de manifiesto, este modelo requiere del desarrollo de modelos avanzados de segmentación poblacional y modelos predictivos pues, como los resultados de salud se consiguen a largo plazo, hay que hacer una fuerte inversión en tecnología y en promoción de la salud y prevención de la enfermedad en el entorno de una medicina personalizada. Es lo que hay.