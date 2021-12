2 millones de españoles padecen disfagia y el 90% de ellos no están diagnosticados

En España 2 millones de personas padecen disfagia, pero solo se diagnostica el 10% de los casos de disfagia, por lo que el 90% restante no se alimenta adecuadamente, al no poder tragar, ya que no recibe ningún tipo de tratamiento. Se trata de un trastorno de la deglución que implica dificultad al tragar, por lo que con motivo del Día Mundial de la Disfagia, que se celebró el 12 de diciembre, la SEORL-CCC recuerda la importancia de detectar el problema a tiempo. Es importante saber que se sufre disfagia orofaríngea y tratarla ya que la dificultad para tragar puede llegar a causar un trastorno de seguridad en el paciente que, en algunas ocasiones, puede ser incluso causa de mortalidad.

Tal y como recoge la SEORL, en cuanto a la prevalencia, la disfagia afecta a una de cada cuatro personas mayores y su presencia es muy alta en pacientes neurológicos con patologías como el Alzheimer, Párkinson o Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). De hecho, el 90% de las personas que padece una de estas en fases avanzadas, la presentan. Además del 45% de las personas que han sufrido un ictus.

Este trastorno de la deglución no solo afecta a personas de mayor edad. Determinados síndromes y patologías que afectan en la edad pediátrica y neonatal conllevan una serie de alteraciones fisiológicas y/o anatómicas que pueden generar disfagia, La incidencia infantil se ha incrementado debido a la mejora de las tasas de supervivencia de niños con afecciones complejas. Así, se estima una prevalencia del 30-80% de disfagia en niños con trastornos del desarrollo, y del 19,2-99,0% en niños con parálisis cerebral.