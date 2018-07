Las cartas de Iván Cortés

¿Quién no ha temido a los piojos cuando era un niño? Los piojos es un ser vivo, parásito, que nos acompaña en la infancia ¿y por qué Disney no le hace una película? ¡No os preocupéis, piojos del mundo! No tendréis película, pero sí una carta de Iván Cortés.