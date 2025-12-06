Como el perro y el gato 6/1e/2025

LEER MÁS Como el perro y el gato 30/11/2025

La actualidad más bestial

En este episodio de Como el perro y el gato, presentado por el veterinario Carlos Rodríguez e Iván Cortés, repasamos la actualidad animal más relevante de la semana. Casi medio millar de focas del Caspio han aparecido muertas en las costas de Daguestán, un suceso que alarma a la comunidad científica. También analizamos un innovador sistema de inteligencia artificial capaz de identificar raza, sexo, edad y estado emocional de un perro solo escuchando su ladrido. Y despedimos a Claude, el emblemático cocodrilo albino de la California Academy of Sciences.

En el ámbito paleontológico, conocemos la muerte más insólita del Cretácico: un ave prehistórica quedó asfixiada tras ingerir más de 800 piedras.

Las cartas de Iván Cortés

Como cada programa, Iván Cortés nos trae una carta muy especial. Hoy la firma Buddy, un mapache de Virginia que se coló en una licorería durante un inventario, probó whisky, bourbon y miniaturas de Jägermeister, y acabó abrazado a un váter industrial antes de ser rescatado. Su historia, ahora viral, es tan rocambolesca como divertida.

Consultas de los oyentes

También resolvemos las dudas que nos envían por WhatsApp y correo electrónico:

¿Es necesario vacunar al perro todos los años? Explicamos cómo funcionan las pautas de vacunación y por qué no todas las vacunas tienen la misma duración.

Explicamos cómo funcionan las pautas de vacunación y por qué no todas las vacunas tienen la misma duración. La opinión de una investigadora veterinaria sobre si la peste porcina africana podría haber salido de un laboratorio: recuerda la profesionalidad del personal científico y por qué estas teorías dañan el trabajo de quienes investigan.

sobre si la peste porcina africana podría haber salido de un laboratorio: recuerda la profesionalidad del personal científico y por qué estas teorías dañan el trabajo de quienes investigan. Un pinscher que se hace caca sobre las camas cuando se queda solo: analizamos causas emocionales, de estrés o inseguridad y cómo solucionarlo.

que se hace caca sobre las camas cuando se queda solo: analizamos causas emocionales, de estrés o inseguridad y cómo solucionarlo. Un gato que lleva presas a la cama de su humana: por qué ocurre, qué significa y cómo manejar estos “regalos” felinos.

de su humana: por qué ocurre, qué significa y cómo manejar estos “regalos” felinos. Desde Canarias, Ana nos consulta cómo gestionar la mudanza de dos gatos a una casa más grande con jardín : ¿abrir todas las estancias desde el primer día o hacer la adaptación por habitaciones?

: ¿abrir todas las estancias desde el primer día o hacer la adaptación por habitaciones? Artemis, un gato perdido el 30/10/2025 en el barrio de Los Pitufos, en Manzanares (Ciudad Real): difundimos su caso y recordamos qué pasos seguir cuando un gato se extravía.

Educación canina con Ío Almagro

Ío analiza un nuevo estudio que revela qué prefieren realmente los perros: ¿la comida, las personas u otros perros? Explica cómo interpretar estas preferencias y cómo trabajarlas en casa utilizando el calendario de Adviento de Eventos GUAU, que incluye ejercicios específicos para fortalecer la relación humano-perro. Además, presenta la rifa solidaria, cuyo 100% de los beneficios va destinado a la Fundación Mascoteros.

Un programa lleno de actualidad, humor, ciencia y respuestas prácticas para mejorar la convivencia con nuestros animales.