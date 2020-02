¿Puede el virus del coronavirus infectar a los animales domésticos?

La WSAVA (los máximos responsables veterinarios a nivel mundial) aseguran que actualmente no hay evidencia de que las mascotas u otros animales domésticos puedan ser infectados con este nuevo coronavirus. "Osea que tengan la enfermedad. Una cosa es que le lleguen los virus por una tos, en este caso los virus les llegan a los perros pero no se sabe si produce la enfermedad o si produce contagio".

Carlos Rodríguez nos cuenta que sí, que han detectado el primer perro con coronavirus. "Esto como titular es un poco confuso. Un perro en Hong Kong , que estaba en contacto con una persona que sí tenía el coronavirus, le han hecho pruebas y han detectado que tiene el virus, no que tenga la enfermedad. Lo cual no quiere decir ni que esté enfermo, ni que vaya a enfermar ni ue pueda contagiar la enfermedad" afirma Carlos.

En respuesta al brote del Coronavirus los Comités Científico y de salud de WSAVA han preparado la siguiente lista de preguntas frecuentes con la ayuda del profesor Scott Weese de la Universidad de Guelph, Canadá.

¿Puede el 2019-nCoV infectar a los animales domésticos?

Actualmente no hay evidencia de que las mascotas u otros animales domésticos puedan ser infectados con este nuevo coronavirus. Además, actualmente no hay evidencia de que las mascotas u otros animales domésticos puedan ser una fuente de infección para las personas con el nuevo coronavirus. Esta es una situación que evoluciona rápidamente y la información se actualizará a medida que esté disponible.

¿Debo evitar el contacto con mascotas u otros animales si estoy enfermo?

No manipule mascotas u otros animales mientras esté enfermo. Aunque no ha habido informes de mascotas u otros animales que se hayan enfermado con 2019-nCoV, varios tipos de coronavirus pueden causar enfermedades en animales y propagarse entre animales y personas. Hasta que sepamos más, evite el contacto con animales y use una mascarilla si debe estar cerca de animales o cuidar a una mascota para protegerla de la posibilidad de transmisión de la enfermedad

¿Qué debo hacer si mi mascota u otro animal se enferma y estaba cerca de una persona con el nuevo coronavirus?

Si su mascota u otro animal se enferma, llame a su veterinario para informarle que está trayendo una mascota enferma que estuvo expuesta a una persona con el nuevo coronavirus. No lleve el animal a una clínica veterinaria hasta que haya tenido una discusión con el personal de la clínica. Cuénteles sobre cualquier contacto que el animal haya tenido con alguien con la infección de 2019-nCoV. Si mi mascota u otro animal ha estado en contacto con alguien que está enfermo, ¿puede contagiar la enfermedad a otras personas? Aún no sabemos si los animales pueden infectarse. Tampoco sabemos si pueden enfermarse por este nuevo coronavirus. Actualmente no hay evidencia de que las mascotas u otros animales domésticos puedan infectarse con este nuevo coronavirus. Además, actualmente no hay evidencia de que las mascotas u otros animales domésticos puedan ser una fuente de infección para las personas con el nuevo coronavirus. Se trata de una situación que evoluciona rápidamente y la información se actualizará a medida que se disponga de ella.

¿Cuáles son las preocupaciones respecto a las mascotas que han estado en contacto con personas infectadas con este virus?

Aunque este virus parece haber surgido de una fuente animal, ahora se está propagando de persona a persona. Se cree que la propagación de persona a persona ocurre principalmente a través de las gotas respiratorias producidas cuando una persona infectada tose o estornuda. En este momento, no está claro cuán fácil o sostenible este virus se extienden entre las personas. Aprende lo que se conoce sobre la propagación de nuevos y emergentes coronavirus. Es importante señalar que no hay datos hasta la fecha de que los perros y gatos puedan infectarse con el 2019-nCoV

¿Qué se debe hacer con los animales en las zonas donde el virus es activo?

Actualmente no hay evidencia de que las mascotas u otros animales domésticos puedan estar infectados con este nuevo coronavirus. Esta es una situación que evoluciona rápidamente y la información se actualizará a medida que se convierta en disponible. Aunque no ha habido informes de mascotas u otros animales que se enfermen con el 2019-nCoV, varios tipos de coronavirus pueden causar enfermedades en animales y propagarse entre animales y personas. Hasta que sepamos más, evita el contacto con animales y usa una mascarilla si debes estar cerca Sin embargo, las personas a las que se les diagnosticó 2019-nCoV deben mantenerse alejadas de las mascotas para ayudar a protegerlas de la posible propagación de la enfermedad.

¿Deberían los veterinarios empezar a vacunar a los perros contra el coronavirus canino por el riesgo de 2019-nCoV?

Las vacunas contra el coronavirus canino, disponibles en algunos mercados están destinadas a proteger contra la infección por coronavirus entérico y NO están autorizadas para la protección contra infecciones respiratorias. Los veterinarios NO deberían usar tales vacunas ante el actual brote pensando que puede haber alguna forma de protección cruzada contra el 2019-nCoV. No hay absolutamente ninguna evidencia de que la vacunación de los perros con las vacunas disponibles en el mercado proporcione una protección cruzada contra la infección por el 2019-nCoV, ya que los virus entéricos y respiratorios son variantes claramente diferentes de los coronavirus. Actualmente no hay vacunas disponibles en ningún mercado para la infección de coronavirus respiratorio en el perro. [Información del Grupo de Trabajo de Guías de Vacunación de WSAVA].