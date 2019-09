María del Mar nos llama desde Madrid para contarnos en Como el perro y el gato el curioso caso de su perrita Shih Tzu de 9 años. Asegura que cada vez que ve a otro perro de color negro se cambia de acera, "lo he comprobado y con marrones no pasa nada, pero si es totalmente negro, cambia de espacio". Por ello, asegura "yo no soy racista, mi perra sí".