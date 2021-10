Carlos Rodríguez, sobre la polémica en el rescate de los perros de La Palma: "Parece que hay que esperar a ver quién se cuelga la medalla"

LEER MÁS Un dron lleva agua y comida a los animales atrapados por la lava del volcán de La Palma

El consejero delegado de Aerocámaras, Jaime Pereira, explica en Como el perro y el gato el sistema que han diseñado para poder rescatar a los cuatro perros que se encuentran atrapados entre la lava del volcán de La Palma. Se trata de un dron híbrido dotado con una herramienta capaz de levantar 24 kilos de peso y que tiene una red con un aro rígido en la parte superior que se cerraría en cuanto el perro estuviera dentro de ella.

Polémica con el Cabildo de La Palma

El rescate está a la espera de que el Cabildo de La Palma "dé luz verde" a sus drones, pero Pereira denuncia que se han publicado informaciones falsas respecto a por qué aún no se ha autorizado el vuelo de sus equipos: "Un diario animalista publicó que nos habían pedido una prueba de vuelo con 17 kilos y que por eso no nos conceden el permiso, pero eso es mentira".

Asegura que ellos tienen ya la capacidad de actuar y que, de hecho, este domingo viajan a La Palma con todos sus equipos: "Yo respeto todas las decisiones del Cabildo, Emergencias y la UME; vamos a estar ayudándoles. Nosotros no queremos que sean el foco de atención ni serlo nosotros ni que tengan problemas. Sólo queremos que no se mienta, que no se diga que a nosotros se nos ha pedido nada porque es falso. Además, el objetivo es sacar a los animales lo antes posible".

Carlos Rodríguez ha añadido que le entristece ver cómo se retrasan las cosas por razones que no tienen que ver con el rescate, "quién se pone la medalla o quién tiene que hacer esto": "Parece que si no hay quien se cuelgue la medalla, hay que esperar para que se dé luz verde. El Cabildo tiene unos perros que tienen que salvarse y si la solución viene de A Coruña o Alicante, a mí me da igual".

Piden "desmentir los bulos"

Por su parte, el portavoz de Leales.org, Alejandro Molina, también considera que hay que "desmentir los bulos" que dicen que la herramienta que utiliza la empresa de Pereira es "una caja": "No es una caja, sino una red y los podencos no pesan 17 kilos, como dicen. Se estima que pesan entre 8 y 10 kilos".

Pereira, además, añade que su dron "sí levanta los 24 kilos" y anuncia que enviarán un vídeo demostrándolo: "Me comprometo a que si llegamos allí y que si por ser de Pontevedra, no volamos, pues que vuelen los de Canarias".