Carlos Rodríguez : "¿Tú te crees que los jóvenes van a ir a ver a un tipo matando toros? No sé qué tenéis en la cabeza"

El presentador de Como el perro y el gato, Carlos Rodríguez, ha arremetido al inicio del programa contra el Presidente de la Real Federación Española de Caza, Manuel Gallardo, por sus declaraciones sobre la nueva ley de protección animal.

Para Gallardo se trata de una estrategia de la "dictadura animalista" que "nos llevará al caos absoluto": "La ley eleva a los animales a categoría de humanos y a los humanos a siervos de los animales", critica.

Carlos Rodríguez responde a Gallardo recordándole que la ley "está muy trabajada" y no atenta contra "la libertad de tener un perro", sino contra "la libertad de tener un perro en mal estado".

Sobre el bono cultural de 400 euros para los jóvenes que prepara el Gobierno, Carlos Rodríguez cree que es "un captador de votos". Sin embargo, no comparte el enfado de la Fundación Toro de Lidia porque los espectáculos taurinos no estén incluidos en el bono: "¿Tú te crees que los jóvenes van a ir a ver a un tipo matando toros? No sé qué tenéis en la cabeza", señala.

Por último, el presentador de Como el perro y el gato les recuerda a aquellos que critican la futura ley de protección animal que "los animales son seres vivos con todos los derechos, y si les parece mal, a lo mejor hay que erradicar determinadas prácticas absolutamente salvajes como la caza y la tauromaquia".