Santi Segurola analiza en El Transistor los problemas del Real Madrid en la pretemporada. Además habla de la posible llegada de Van de Beek al equipo blanco. Expresa que "no es mediocentro ni mediocentro defensivo". Segurola opina que "no creo que solucione las carencias del rendimiento defensivo". Sobre Kubo dice que "tiene unas condiciones muy peculiares en el fútbol. Tiene una facilidad para ver el fútbol brutal". Sobre la política del Real Madrid de fichar a jóvenes promesas cree que "no lo han aprovechado".