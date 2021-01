Santiago Segurola da su opinión sobre el Atlético y Simeone y sus palabras causan revuelo

Santiago Segurola habló en El Sanedrín de El Transistor sobre el nuevo triunfo del Atlético de Madrid que permite a los de Simeone ser más líderes de LaLiga. Los rojiblancos vencieron 2-0 al Sevilla de Lopetegui gracias a los goles de Correa y Saúl.

La victoria da más ventaja al Atlético, que se pone a cuatro puntos del Real Madrid y siete del Barça, y aún con dos partidos menos que sus inmediatos perseguidores en la tabla del campeonato liguero.

"Me ha recordado al Atleti de toda la vida"

El triunfal paso del Atlético por LaLiga ha provocado muchos halagos hacia el equipo de Simeone, aunque Santiago Segurola no opina lo mismo. "Como espectador, me ha aburrido muchísimo", afirmó en El Transistor, en unas palabras que han traído revuelo entre la afición rojiblanca.

"Hay gente que se divierte con un fútbol defensivo", añadió Segurola, que también comentó que el Atleti tuvo "15 minutos de ataque y daba la sensación de convicción". Pero va más allá en cuanto al debate generado sobre el paso adelante del conjunto de Simeone esta temporada: "Esa historia de que el Atleit ha dado un paso adelante... A mí me ha recordado al de toda la vida".

Un equipo "sólido" que "intimida" a los rivales

Segurola considera que el Atlético es un equipo "sólido", "eficaz" y que "intimida a los rivales": "Solo tiene el 30% de posesión y desde un punto de vista táctico o de entrenador es irreprochable. Pero como espectador me ha parecido que, si te tienes que divertir viendo cómo un equipo no puede hacer nada porque el otro no le deja... Eso es lo que he visto".