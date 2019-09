Tras las palabras de Solari sobre Isco en rueda de prensa, Ángel Cappa da su visión sobre la situación entre el técnico argentino y el jugador malagueño. Afirma que "Isco era la figura de la Selección española, no lo puedo tirar al sótano y no mirarlo más. Hay que recuperar a los jugadores". Sobre Marcelo comenta que "si tengo un de los mejores laterales del mundo trato de recuperarlo y no lo tiro a la basura".