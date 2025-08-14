El IMEx destaca los Puntos de Atención Psicológica como "eslabón fundamental" para las víctimas de violencia de género

La directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEx), Beatriz Arjona, ha resaltado la importancia de los Puntos de Atención Psicológica en la intervención integral de las mujeres víctimas de violencia de género, así como de sus hijas e hijos, en la visita que ha realizado al recurso situado en Hervás, uno de los 22 que se encuentran repartidos por toda la geografía extremeña.

Así, ha señalado que, en base al aumento progresivo del número de denuncias de violencia de género, de las órdenes de protección, medidas de seguimiento y de quebrantamientos de las órdenes de alejamiento, se ha ido generando una mayor concienciación y sensibilización de toda la sociedad y de las instituciones públicas.

Por parte de la Junta de Extremadura y en especial del IMEx como organismo vertebrador de las políticas de igualdad y contra la violencia de género, se ha ido reforzando toda la red de programas y recursos frente a cualquier manifestación de violencia contra las mujeres y niñas.

La directora general ha recalcado la importancia de formular denuncia para poner así a disposición de las víctimas los recursos existentes y comenzar el itinerario de salida de la situación que están viviendo, remarcando que toda la Red atiende con y sin denuncia penal.

Con la interposición de la denuncia, ha apuntado Arjona, "se inicia la investigación policial y los procedimientos penales, activando así todos los mecanismos de protección hacia las víctimas".

También ha incidido en que el entorno social de la mujer desempeña un papel fundamental en poner en conocimiento cualquier hecho delictivo tanto a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como a los operadores jurídicos.

Los Puntos de Atención Psicológica como el de Hervás son atendidos por profesionales de la psicología, con acreditación o habilitación sanitaria y prestan un servicio de "gran profesionalidad, con elevada formación y experiencia", ha destacado Arjona.

La población destinataria de los Puntos de Atención Psicológica incluye a mujeres mayores de 16 años y el recurso se presta atendiendo a criterios demográficos y de proximidad geográfica. De esta forma se garantiza el acceso a los servicios y recursos a todas las mujeres, con independencia del municipio en el que residan, ha destacado la Junta en nota de prensa.

En algunos casos se atiende a los hijos e hijas de mujeres víctimas o se deriva a los dispositivos especializados en menores, puesto que "los niños y niñas deben recibir una especial atención".

Desde la experiencia de los profesionales que forman parte de la red de recursos "es necesario reseñar el cambio en las demandas de las personas atendidas, con problemáticas dispares asociadas a la victimización por razón de género, elevada vulnerabilidad económica, discapacidad, problemática de salud mental o adicciones, así como dificultades de autonomía personal, debiendo establecerse itinerarios personalizados de atención psicológica".

La Red de Recursos del IMEx se adapta a las necesidades de cada mujer. Actualmente está abierta la convocatoria de las Ayudas de Recuperación Integral, que cubren gastos tales como alquiler de vivienda, gastos de formación o, por ejemplo, el desplazamiento a los recursos. Otra cuestión fundamental es detectar el riesgo que puedan estar sufriendo y las amenazas son una señal de alerta muy relevante.

Durante el año 2024, los Puntos de Atención Psicológica de Extremadura han atendido a un total de 2.216 mujeres, algunas con denuncia penal y otras sin ella. El objetivo es, según apunta la directora del IMEx, optimizar todos los recursos y prestar una mejor atención a las víctimas, ajustando las demandas.

Finalmente, Arjona ha hecho referencia a la coordinación establecida entre los Puntos de Atención Psicológica y los cuatro Centros de Atención Integral 24 horas a Víctimas de Violencia Sexual, con la participación del PCOP (Punto de Coordinación de Órdenes de Protección).

Castañar Martín Lorenzo, psicóloga del PAP de Hervás, ha detallado que prestan servicio a mujeres mayores de 16 años que sufren o han sufrido violencia de género y que residen en municipios de la Mancomunidad Valle del Ambroz y los de la Mancomunidad Trasierra Sierra de Granadilla.

"Muchas mujeres sienten miedo, sienten vergüenza, culpa o preocupación ante lo que les pueda ocurrir por posibles represalias a ellas o hacia sus hijas e hijos. Esta culpa las lleva al silencio. Que sepan que este tipo de señales forman parte de la sintomatología de la violencia que están sufriendo", ha manifestado Martín Lorenzo.

Ha finalizado su intervención lanzando un mensaje a todas las mujeres que están sufriendo violencia para advertirles que esas alteraciones ansioso-depresivas forman parte de la sintomatología habitual y "en los Puntos de Atención Psicológica y las Oficinas de Igualdad estamos para ayudarlas y para que no se sientan solas".