INCENDIOS

La Presidenta Guardiola visita a los vecinos evacuados en Plasencia por el incendio de Jarilla

El Rey Felipe VI ha trasladado a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, su "solidaridad" con los vecinos afectados por los incendios en la región.

Redacción

Extremadura |

La Presidenta Guardiola visita a los vecinos evacuados en Plasencia por el incendio de Jarilla
La Presidenta Guardiola visita a los vecinos evacuados en Plasencia por el incendio de Jarilla | Junta de Extremadura

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, tras la reunión esta tarde del Cecopi, ha visitado a los vecinos evacuados en Plasencia por el incendio de Jarilla (Cáceres), a quienes ha trasladado su agradecimiento por su "colaboración y paciencia".

Guardiola, en un mensaje en redes sociales, también ha dado las gracias a los alcaldes de las zonas afectadas, a los agentes de la Guardia Civil, al ayuntamiento y la Diócesis de Plasencia, a Cruz Roja, Protección Civil, Policía Local, Policía Nacional y a los equipos de psicología y trabajo social que les están atendiendo.

"Y, sobre todo, GRACIAS de corazón a los efectivos que luchan contra el fuego para que nuestros pueblos puedan volver a la normalidad lo antes posible", ha destacado la presidenta autonómica.

MENSAJE DEL REY

El Rey Felipe VI ha trasladado a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, su "solidaridad" con los vecinos afectados por los incendios en la región.

Guardiola ha informado a través de sus redes sociales de que ha recibido una llamada del monarca, quien le ha transmitido que sigue "con preocupación" la evolución de los incendios.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer