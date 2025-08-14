La Presidenta Guardiola visita a los vecinos evacuados en Plasencia por el incendio de Jarilla

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, tras la reunión esta tarde del Cecopi, ha visitado a los vecinos evacuados en Plasencia por el incendio de Jarilla (Cáceres), a quienes ha trasladado su agradecimiento por su "colaboración y paciencia".

Guardiola, en un mensaje en redes sociales, también ha dado las gracias a los alcaldes de las zonas afectadas, a los agentes de la Guardia Civil, al ayuntamiento y la Diócesis de Plasencia, a Cruz Roja, Protección Civil, Policía Local, Policía Nacional y a los equipos de psicología y trabajo social que les están atendiendo.

"Y, sobre todo, GRACIAS de corazón a los efectivos que luchan contra el fuego para que nuestros pueblos puedan volver a la normalidad lo antes posible", ha destacado la presidenta autonómica.

MENSAJE DEL REY

El Rey Felipe VI ha trasladado a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, su "solidaridad" con los vecinos afectados por los incendios en la región.

Guardiola ha informado a través de sus redes sociales de que ha recibido una llamada del monarca, quien le ha transmitido que sigue "con preocupación" la evolución de los incendios.