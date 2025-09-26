La mirada económica 2x32 | Ciberataques: la nueva amenaza económica de Europa
En los últimos tiempos los ciberataques se multiplican. Lo hemos visto en esta semana con las ciberagresiones a importantes aeropuertos continentales, como el londinense de Heathrow o los de Berlín y Bruselas. Los ataques cibernéticos no solo proceden del ámbito criminal, también, se sospecha de interferencias provenientes de organizaciones estatales, gubernamentales, de adversarios geoestratégicos, lo que los expertos denominan guerra hibrida. Los hackers atacan todo lo que consideran vulnerable y rentable económica y políticamente, como como redes de transportes, empresas, telecomunicaciones, energía, cadenas de suministro o centros de salud. Las pérdidas provocadas por los ciberataques en el último lustro se cuentan por centenares de miles de millones de euros, solo en el Viejo Continente. Hablamos con Ramón Miralles, profesor de OBS School y abogado experto en Derecho Digital.