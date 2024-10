Crypto 1x06: NEFTIS

El 11 de marzo de 2021, un ilustrador llamado Mike Winkle, conocido como People, presencia la subasta de su obra más importante, "Every day is the first five thousand days", un collage digital que reúne ilustraciones diarias desde 2007. Esta obra, un NFT, se vende por más de 69 millones de dólares, marcando un hito en el mundo del arte digital.

Los NFT, o tokens no fungibles, se convierten en un fenómeno en 2021, alcanzando ventas de 17 mil millones de dólares, aunque su valor cae drásticamente en 2022. Estos tokens representan certificados de propiedad digital y tienen aplicaciones en diversos sectores, desde el arte hasta los videojuegos.

A pesar de la volatilidad del mercado, los NFT ofrecen a los artistas la posibilidad de eliminar intermediarios y seguir siendo remunerados por futuras ventas de sus obras. Sin embargo, también enfrentan críticas y escepticismo, especialmente por su componente especulativo y la competencia con artistas tradicionales.

