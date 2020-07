VOTA: ¿Debería la ministra de Igualdad, Irene Montero, pronunciarse sobre el 'caso Dina'?

Servicios informativos de Onda Cero

La ministra de Igualdad, Irene Montero, respondió ayer a una senadora del PP que le pidió aclarar si consideraba feminista quedarse con una tarjeta ajena para proteger a su asesora y no someterla a más presión. La número dos de Podemos se quejó de que el PP llevaba toda la sesión de control "haciendo acusaciones y afirmaciones muy graves", pero no respondió a la pregunta. Por eso, desde los servicios informativos de Onda Cero preguntamos a nuestros oyentes, si cree que la ministra debería pronunciarse sobre el 'caso Dina'. Si no ves correctamente la encuesta, pincha aquí.