La viral respuesta del youtuber 'El Rubius' a un senador del PSOE

La respuesta del youtuber, Rubén Doblas Gundersen, más conocido como 'El Rubius', a Alfonso Muñoz Cuenca, senador del PSOE desde 2019, se ha hecho viral en redes sociales en los últimos días.

El político publicó en su perfil de Twitter un comentario que consiguió generar controversia entre los usuarios de la red social, porque citó a 'El Rubius' para comparar su repercusión en redes sociales con las de el ministro José Luis Escrivá.

"No es por nada, pero que un Ministro (sólo 27.000 seguidores) hablando sobre pensiones tenga 33 me gustas y El Rubius (17 millones) diciendo que se va a acostar tenga 10.300, pues como que te hace reflexionar sobre qué le importa a la sociedad y en especial a los jóvenes", escribió el político adjuntando dos imágenes que prueban los hechos.

Y añadió a ese tuit un mensaje de indignación dirigido a la sociedad: "La sociedad no puede permanecer dormida ni entretenida en torno a un colega pegando voces y diciendo chorradas mientras juega a un vídeo".

A lo que 'El Rubius' no tardó en responder de forma irónica resaltando que el gran número de 'me gustas' en sus publicaciones eran por quedarse despierto hasta altas horas de la madrugada con el objetivo de pasarse un videojuego. "A lo mejor el señor ministro debería pasarse el God of War en dificultad. Dios de la guerra hasta las 7 am para tener esos likes. A no, que solo yo puedo hacer eso. En tu cara boomer".

Finalmente el político del PSOE decidió aclarar sus palabras y pedir disculpas. "Tomo nota: Reconozco que he cometido errores: los likes, quería decir videojuegos y que tenemos (me incluyo) que escuchar más a los jóvenes y dar respuesta a sus demandas. ¡Ah! Y saber comunicarnos mejor".