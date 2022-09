El vídeo viral sobre la educación que ha compartido Pérez-Reverte: "El cole en 2027"

El periodista, escritor y académico de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) Arturo Pérez- Reverte ha compartido un vídeo viral en sus redes sociales en el que se critica cómo ha bajado la exigencia en los colegios. "El cole en 2027. O antes. O casi ya", censura.

En el vídeo, publicado por @Meryfos en su cuenta de TikTok, la joven se disfraza de profesora y simula cómo serán las clases en tan solo cinco años, cada vez exigiendo menos a los alumnos y haciendo que todo sea válido, siempre para no ofenderles.

No hay respuestas buenas o malas, simplemente hay respuestas diversas a las diferentes cuestiones

Se trata de una profesora que va a entregar a los niños sus exámenes, a los que llama "ejercicio puntuable no vinculable" y comienza diciendo "no hay respuestas buenas o malas, simplemente hay respuestas diversas a las diferentes cuestiones".

Por ejemplo, ante la respuesta de una estudiante a la pregunta "qué es la fotosíntesis" en la que asegura que es "juntar fotos que me hago con mis amigas", la profesora se la da por buena. "Por supuesto no está mal", alega, es más, alaba la ocurrencia de su estudiante porque ha sido capaz de unir las palabras "foto" y "síntesis", "tú te has hecho tu propia idea, eso es magnífico, eso es una imaginación desbordante", declara.

Así que, a la hora de evaluar el "ejercicio puntuable no vinculable" de su alumna, la maestra lo califica como "audacia", evitando así poner notas y que los alumnos se ofendan o sientan.