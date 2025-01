La reacción viral de unas españolas al entrar en un Zara de Argentina y ver los precios

En las últimas horas, un vídeo se ha viralizado en la principales redes sociales, X y TikTok. ¿El motivo? Un grupo de españolas que se encuentra en Argentina decidió entrar en una tienda Zara del país con la intención de comprar, pero lo que se encontró las dejó sin palabras.

Las jóvenes no dieron crédito a lo que estaban viendo y decidieron grabarlo y publicarlo en redes sociales. "Me río por no llorar", decía una de ellas. La razón era que las prendas que estaban mirando tenían unos precios desorbitados en comparación con los precios que tienen en las tiendas de España.

Entre otras cosas, enseñaron una falda que valía 80 euros, una cazadora vaquera que valía 175 euros o un vestido que valía 140 euros. Otros ejemplos eran un pantalón corto por 80 euros o unos pendientes por 45 euros. "¿Cuánto puede valer esto en España: siete euros?", decían sin poder salir de su asombro: "Estoy muy impresionada, en shock, no puedo asumirlo".

"Es que no puedo pagar nada aquí", decía el vídeo que ya acumula miles de visualizaciones tanto en X como en TikTok y más de 3.000 comentarios, entre los que destacan los de personas que también alucinan con lo que están viendo u otras que consideran que no es para tanto: "Lo mismo que sentirá un estadounidense cuando viene a España y ve los precios de Tommy Hilfiger o Levis" o "Los productos importados son bastante caros y seguro que pagan buenas tasas".