Spiriman anuncia que ha superado el cáncer: "La metástasis de mi cuerpo ha desaparecido"

Jesús Candel, conocido como Spiriman, ha superado el cáncer de pulmón que padecía. En un vídeo titulado 'La fuerza del propósito', el médico granadino ha anunciado que ha dejado la enfermedad atrás y ya no hay "tumor ni metástasis" en su cuerpo.

"El tumor ha desaparecido y las metástasis ha desaparecido", afirma emocionado en su vídeo grabado en Sierra Nevada. "Le dije que a la Virgen de las Nieves que si me notificaban lo que hoy me han dicho vendría a agradecérselo y a rezar". "Me propuse curarme y hoy he cumplido mi promesa", añade el popular médico.

En el vídeo, Spiriman recuerda la polémica que se generó entorno a su enfermedad cuando defendió que "el que se quiere curar de cáncer, se cura, y el que no, se muere".

"Mucha gente me deseó cosas terribles porque yo expresé lo que sentía cuando te dicen que tienes un cáncer que es inoperable. Yo me aferré a que el que lucha y el que quiere vencer a esta enfermedad, vive. No guardo rencor a nadie, sólo siento cosas maravillosas. El cáncer es una experiencia de vida; la enfermedad no es más que la expresión de lo que tenemos dentro y no queremos cambiar", señala afligido.

Candel termina el vídeo asegurando que la vida le ha dado una segunda oportunidad y quiere vivirla "desde el amor": "Os animo a que os aferréis a la vida y creáis en vosotros mismos", aconseja el médico.