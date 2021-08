Unos sanitarios ponen 'en alquiler' el Hospital Isabel Zendal: "Como hospital no sirve"

¿Te gustaría alquilar un hospital? Pues esta es tu oportunidad. Un grupo de sanitarios del Isabel Zendal han publicado un anuncio en Fotocasa poniendo 'en alquiler' el hospital más polémico de la pandemia. El pasado 1 de agosto, los trabajadores del centro postearon en Twitter el anuncio.

"Hemos puesto en alquiler el Zendal por si empresas como @AmazonNewsES les interesa para almacenar sus productos, ya que como hospital no sirve. No ayuda a descongestionar el resto de hospitales del SERMAS y a nosotras no paran de marearnos.", escribieron los empleados del hospital junto al enlace al anuncio. Poco duró el hospital subido en Fotocasa, ya que la plataforma les borró el anuncio una hora después.

Así ironizaban los empleados del hospital que más polémica ha generado con el coronavirus, tras varias semanas de duras críticas por la construcción de algunos sectores.

Los sanitarios 'ofertaban' "4 naves industriales de última tecnología en un terreno de 80.000 metros cuadrados, con techos altos de 12 metros y protección contra incendios con 3 bombas principales". También añadían que "el alquiler de las naves no incluye el personal forzoso", con respecto a las reubicaciones que se realizaron para cubrir la plantilla del centro. Este 'alquiler', señalan, tiene como objetivo "recuperar el dinero robado a la sanidad madrileña".

Los empleados llegan incluso a señalar hacia Amazon como principal interesado por las capacidades del centro como almacén.

El hospital que Isabel Díaz Ayuso inauguró hace siete meses se levantó por la enorme cifra de 50 millones de euros y en tiempo récord, lo que provocó la creación de un edificio poco práctico para la sanidad, según las quejas de sus trabajadores. Esta edificación provocó la indignación de todo el sector sanitario y esta viral broma es prueba de ello.

Continúa el flujo de reclamaciones del personal sanitario desde su apertura, que fueron reubicados para cubrir los nuevos puestos. Esta estrategia colapsó la sanidad madrileña y provocó el incremento de las listas de espera.

El hospital que intentaba oxigenar al resto de hospitales, ha acabado convirtiéndose en centro de vacunación, un cambio de enfoque precipitado por las críticas.