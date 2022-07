Reino Unido prohíbe ir al cine a ver la última película de los 'Minions' con traje de chaqueta

LEER MÁS Mónica Naranjo se estrena en el mundo del doblaje de la mano de Gru y sus 'minions'

Por muy extraño que parezca, en Reino Unido se ha prohibido a los ciudadanos que vayan vestidos con traje de chaqueta para ver en el cine la última película de los divertidos personajes amarillos, los conocidos Minions, 'The Rise of Gru'.

La razón de esta curiosa norma se debe a la red social Tiktok, en la que cientos de jóvenes hicieron viral y, por ende, pusieron de moda acudir trajeados a ver la cinta. En los vídeos, acompañados del hashtag #Gentleminions se puede ver cómo numerosos grupos de adolescentes van perfectamente vestidos para ver la película.

"La espera de 5 años ha terminado", pone alguno de estos adolescentes en TikTok. Sin embargo, este no es el problema que ha generado la prohibición, sino la actitud que estaban teniendo estos jóvenes en los cines.

El comportamiento de estos chicos en las salas de cine parecía asemejarse al de los propios protagonistas de la película, animando aplaudiendo, gritando, imitando a los Minions y llegando hasta lanzar plátanos a la pantalla.

Lógicamente, los otros clientes de los cines de Reino Unido protestaron a las salas ya que no pudieron disfrutar de la película con sus hijos pequeños. Por ello, han solicitado que les reembolsen el dinero de las entradas, costando miles de dólares al cine.

Por ello, un gerente de las salas Vue Cinema en Worcester, Inglaterra, ha confirmado que se han visto obligados a devolver dinero por valor de unos 1.500 euros en tan solo un solo día por las numerosas quejas que recibieron de los clientes.

Asimismo, el Regal Cinema en Wadebridge, Cornualles, también ha advertido que no permitirá el acceso a "niños y adolescentes no acompañados vestidos de traje" en las proyecciones de 'The Rise of Gru'. Y de hecho, su personal de la taquilla ha confirmado que los jóvenes trajeados habían estado "animando, aplaudiendo, gritando", además de levantándose durante toda la película.

El estreno se retrasó por la pandemia

A causa de la pandemia del coronavirus, Universal decidió esperar para estrenar la última película de los 'Minions', previsto para el 2020, al contrario de lo que sucedió en otros films.

Esta estrategia le ha hecho recaudar a Universal más de 125 millones de dólares en Estados Unidos en el primer fin de semana del estreno de 'The Rise of Gru'.