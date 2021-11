Quiso vengarse de su pareja por serle infiel y le salió mal: destrozó el coche que no era

LEER MÁS La chuleta para copiar en un examen de dos alumnas de Badalona que se ha hecho viral

Una mujer en Estados Unidos acabó descubriendo que su pareja, Mike, supuestamente le había sido infiel. Por este motivo, decidió vengarse destrozándole el coche. Hizo los cristales añicos, rompió los retrovisores y hasta pintó con pintura en spray "Mike is a cheater (Mike es un infiel)".

Pero su plan no salió como esperaba. Tras reventar el coche por el engaño, la mujer se dio cuenta de que el vehículo no era el de su pareja, sino el de una mujer que no tenía nada que ver con ellos.

Los colaboradores de Aruser@s de La Sexta se llevaron las manos a la cabeza ante las imágenes del coche destrozado."Tendrá que darle otra capa de pintura al asunto", recomendó Alfonso Arús entre risas.