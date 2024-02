Una joven que mide 1,90 es aplaudida por su respuesta ante las críticas por ser más alta que su novio

Las redes sociales llevan ardiendo unos días, desde que el pasado domingo la tuitera Nat The Assassin subiera una foto con su novio. Aparentemente no hay nada que pueda ofender a nadie. Sin embargo, un usuario respondió a la joven a través de 'X' diciéndole que debería salir con alguien de su altura, recalcando entre paréntesis que no era hate. El pasado noviembre, esta misma chica ya se hizo viral tras responder a un perfil que criticó a la mujeres altas diciendo que no deberían existir. A lo que ella, que mide 1,90, no dudó en responder: "La altura no se elige, pero sí el no escribir tontería para llenar un vacío propio de tus inseguridades".

Esta respuesta no tardó en hacerse viral y en recibir aplausos y elogios. Una situación y una reacción que se ha vuelto a dar, ya que ha respondido a aquellos usuarios que critican la relación con su novio 20 centímetros más bajito que ella.

De nuevo, Nat The Assassin, no dudaba en responder y exponía las razones por las que su novio, Jero, sí que "está a la altura". "Casi 6 años juntos, convivencia maravillosa y con proyectos conjuntos. La personas que más me conoce y entiende. Me hace feliz, me hace reír, sabe consolarme. 1,70 y 1,90 son números sin importancia. Hay que elegir a la persona que te acompañe en la vida por otras muchas cosas". Agregaba además que si su altura fuera al revés no tendría relevancia.

Una respuesta que ya acumula más de 7 millones de visualizaciones y todo tipo de comentarios al respecto, la mayoría de apoyo y de elogio hacia sus palabras.

A pesar de las muestras de afecto, la tuitera decía apenada que le parecía triste recibir siempre el mismo tipo de comentarios al subir fotos con su novio porque no tiene por qué "estar con nadie por su altura". "De hecho no es que tenga que estar con alguien estoy con Jero porque quiero y porque una pareja es un equipo. Dejemos de simplificarlo todo y menos el hecho de elegir a tu compañero de vida".