Joaquín Reyes se convierte en Greta Thunberg: "Todos juntos contra el cambio climático, aunque lo más seguro es que nos vayamos todos a tomar por…"

Joaquín Reyes ha regresado a El Intermedio con una de sus mitaciones más esperadas. En esta ocasión, el cómico se ha convertido en Greta Thunberg, la pequeña ecologista, activista, e icono de una generación, la niña sueca más famosa del mundo desde Pippi Calzaslargas: "Yo estoy más comprometida, no sabéis la cantidad de laca que usaba ella para hacerse es peinado".

Su objetivo es "salvar el planeta", porque, tal y como ha explicado, a ella el activismo le vino "por una profesora del colegio que dijo que por culpa del calentamiento se iba a acabar el mundo". Desde ese momemnto, la joven no para de recorrer la Tierra para concienciar del cambio climático y de la importancia que tiene reciclar: "Tengo una misión, salvar al planeta".

"Soy una niña muy humilde, no me importa la fama ni ser el nuevo referente, lo que realmente me importa es el futuro del planeta", confiesa esta activista que al ver al presidente de EEUU en la cumbre de la ONU la enfureció: "Al encontrarme a Trump, me dieron unas ganas de cogerle del pescuezo...".