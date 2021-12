Una inglesa invierte un dineral en reformar su casa de alquiler y el casero le avisa de que la va echar en enero

Una chica en Reino Unido se ha vuelto viral gracias a su último vídeo de TikTok. Se trata de Channay, @cleaningmum en Tiktok, una inglesa conocida de la red social por dar consejos de limpieza del hogar, enseñando a su comunidad de seguidores trucos y métodos con los que ser todo un experto.

Pero su fama no ha sido por explicar el mejor truco para mantener la casa limpia, sino por una mala decisión. Channay subió un nuevo vídeo a Tiktok el pasado 23 de noviembre en el que relataba un suceso en su vida del que se arrepiente. "Cuando te acabas de gastar ££££ (una fortuna) en la casa en la que vives y el propietario te da un aviso para que te vayas en enero. Qué ridículo", escribía @cleaningmum en el vídeo, donde mostraba algunas zonas de la casa bastante limpias y decoradas en tonos blancos y grises.

Según informa al Daily Mirror, la casa no estaba en las mejores condiciones y eso se debía a que el dueño no la conservaba ni hacía los arreglos necesarios. "Cuando el propietario no está al día con el mantenimiento de la casa, tú te encargas de hacerlo y luego él la pone a la venta. Es genial", expresaba Channay en la red en referencia a la nota que el casero le dejó para indicarle que a partir de enero sería una sin techo. "Estoy furiosa", admitió.

Por eso, decidió usar las redes sociales, el lugar donde mejor se expresa, para denunciar su situación. Su vídeo acumula ya casi 600.000 reproducciones y recoge en comentarios opiniones de todo tipo. Muchos usuarios brindaron su apoyo a la inglesa por su complicada situación, pero otros optaron por criticarla por invertir tanto dinero en una casa que no era suya. Debido a este revuelo, la tiktoker ha decidido desactivar los comentarios en este vídeo para no seguir fomentando el debate acerca de su complicada situación.

Channay ha decidido relegar su historia al ámbito personal y seguir compartiendo solo su contenido habitual: los trucos de limpieza. "Encuentro la limpieza mentalmente relajante y terapéutica. Fue mi refugio durante esta pandemia. Subir mis vídeos de limpieza en TikTok no solo me mantuvo activa, sino que además ayudó a otras mujeres que están haciendo lo mismo también", expresaba en uno de sus clips en TikTok.