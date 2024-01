Frank Cuesta, "a punto de morir" tras el ataque de un ciervo en pleno directo

"A punto de morir", así ha titulado Frank Cuesta el último vídeo en su cuenta de YouTube. Y no es para menos, porque ha sufrido un ataque de Perrito, un ciervo que se encuentra en su santuario de animales. En el lugar, cuida de los animales salvajes que se encuentran en peligro por el tráfico de mafias.

Los hechos han ocurrido cuando Frank Cuesta salía de un recinto con agua. Ante la presencia de otros animales y la cámara fija grabando al otro lado, se ha podido escuchar a Frank dirigir unas palabras amigables a Perrito, aunque la reacción del animal no ha sido para nada la esperada.

El ciervo ha embestido a Frank Cuesta con fuerza, tirando al animalista al suelo, en el momento en el que ha comenzado una pelea que ha durado unos minutos, los que ha tardado Cuesta en lograr zafarse de Perrito y escapar de la zona.

Frank Cuesta habla tras el ataque: "Tengo heridas por todo el cuerpo"

"He recibido un ataque de Perrito. Estoy bien, un poco aturdido por el susto, por la pelea. Ya me he cosido, porque tengo heridas por todo el cuerpo, algunas más profundas que otras. Me he tenido que sacar un asta de las costillas", comentaba después Frank Cuesta en el vídeo posterior al ataque.

En el vídeo, Frank Cuesta ha reconocido que ha cometido un "error" al salir en una zona en la que Perrito no tenía salida. "Lleva unos días así, en celo, y he cometido el error de salir en una zona donde él no tenía salida", ha dicho, a lo que ha añadido que le ha "pegado varias cornadas" y que "son las cosas que tiene la fauna": "Es lo que tiene vivir aquí, hay que tener cuidado con los animales".

"Perrito pesa más de 200 kilos y con unas astas que te pueden matar. Pero bueno, esta vez hemos salido bien", ha zanjado Frank Cuesta, que ha preocupado a muchos usuarios en redes sociales, quienes han compartido el vídeo en el que se puede al animalista sufriendo el ataque de Perrito.