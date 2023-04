La encendida respuesta de Arturo Pérez-Reverte a un diputado socialista por su comentario sobre Sánchez Dragó

El escritor Arturo Pérez- Reverte ha vuelto a tener relevancia por uno de sus tuits, esta vez debido a la respuesta que le escribió a un diputado socialista por lo que tuvo a bien el político publicar justo en el día de la muerte del escritor Fernando Sánchez Dragó.

El diputado del PSC en el Congreso José Zaragoza publicó ayer un tuit en el que decía "Nunca me ha gustado Sánchez Dragó.". Este mensaje no habría llamado la atención de no ser porque decidió publicarlo en el día en el que el escritor Fernando Sánchez Dragó murió a los 86 años y las redes sociales se llenaban de comentarios de todo tipo recordándole.

En este contexto, Pérez- Reverte no pudo contenerse y contestó a Zaragoza de esta manera: "No tuve relación con Sánchez Dragó, así que no defenderé su personalidad, ideas y compañías, que eran asunto suyo. Pero la inoportunidad de usted me pone caliente. No espere a que yo también me muera, hombre. Dígame si le gusto o no, ahora que aún estoy vivo. Y lo comentamos."

Reverte afea la conducta del político con este mensaje en el que evidencia su enfado por lo inoportuno del mensaje y le echa en cara su falta de valentía por no expresar su opinión sobre el autor cuando éste todavía vivía. Por ello, le azuza para que diga si le gusta o no antes de su muerte.