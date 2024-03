La amenaza de un cliente al responsable de un kebab: "Como me pongas lechu te encañono"

Trabajar cara al público no es tarea fácil y la premisa de que "el cliente siempre tiene la razón" no se cumple en múltiples ocasiones. Es algo que a diario muestra la cuenta 'Soy Camarero', presente en Instagram y en X, con ejemplos de situaciones donde los trabajadores son menospreciados por los clientes. En ambas redes sociales podemos ver reseñas con faltas de respeto hacia los camareros por su forma de vestir o por cerrar los establecimientos en su horario.

En una de sus últimas publicaciones se puede leer un pedido realizado de forma online a un restaurante de kebabs. El cliente ordena dos menús con pedrata y una nota avisando de que uno de ellos lo quiere sin lechuga. "Salsa roja y sin lechu. Te lo juro que no traigas lechu por tu raza. Como traigas un trozo de lechu te encañono".

Un mensaje irrespetuoso que no ha dejado indiferente a las más de 12.000 personas que le han dado "me gusta" a la publicación y que 'Soy Camarero' ha tildado como "notas de clientes peculiares".

Los comentarios sobre el pedido no tardaban en llegar. "Un kg de lechuga le mandaba" del Chef Bosquet y otros tantos de usuarios anónimos: "Tu pedido ha sido cancelado, no nos quedaba salsa roja y tenemos miedo" o "No le mando lechu, le mando un extra de Policía". Otros perfiles le restaban importancia: "Yo creo que sólo intenta ser gracioso en este caso, sin más". Incluso algún otro se mostraba indignado: "Igual es porque ponéis siempre lo que os da la gana".