Abel Caballero vuelve a hacerse viral inaugurando una tienda de ropa en Vigo por su inglés

Abel Caballero sigue siendo un fenómeno viral en redes sociales. Esta vez, el alcalde de vigo se ha vuelto tendencia en la inaguración de la nueva tienda Primark del centro comercial Vialia-Estación de Vigo. Caballero asistía este miércoles a la apertura del nuevo local de la cadena irlandesa y aprovechaba para lanzar un mensaje de ánimo a los más de 100 trabajadores que lo vitoreaban.

Con un banderín en mano que agitaba con gran entusiasmo, Abel Caballero volvía a hacer alarde de su buen dominio del inglés: "You are amazing. Hacerlo muy bien. Viva Primark. Long life to Primark at Vigo. Viva Vigo", decía el alcalde en su discurso que ha corrido por las redes como la pólvora.

Al acto de inauguración también acudieron otras personalidades como la secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera o la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez.

El vídeo ya ha suscitado tanto críticas como aplausos en redes. Algunos reprochan al alcalde su "obsesión" por estar siempre bajo el foco de atención, mientras otros aplauden las iniciativas de Caballero que hacen que Vigo sea noticia, como ya sucede con su prematura instalación de las luces navideñas en la ciudad gallega debido a su afán por superar a la iluminación neoyorquina. "Si el rival a batir era Nueva York, en esta ocasión se nos queda pequeño", expresaba Caballero en su último anuncio sobre las luces de Vigo que han sido instaladas el pasado mes de agosto y que se encenderán por fin a mediados de noviembre.